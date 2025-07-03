3,7 тысячи донских выпускников пересдают ЕГЭ в президентские дни

Так, 3 июля выпускники сдают информатику, литературу, русский язык, физику, химию и письменный английский. А 4 июля будет биология, география, устный английский, обществознание, история и математика (оба уровня). Тремя самыми популярными предметами стали обществознание, информатика и профильная математика.