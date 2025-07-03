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3,7 тысячи донских выпускников пересдают ЕГЭ в президентские дни

Второй шанс для абитуриентов: в Ростовской области стартовали президентские пересдачи ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

3,7 тысячи донских выпускников используют «президентский шанс». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Согласно опубликованной информации, 3 и 4 июля проходит уникальная возможность для выпускников — пересдача ЕГЭ по инициативе президента РФ. Как сообщили в региональном правительстве, такой шанс используют 3 742 человека.

Так, 3 июля выпускники сдают информатику, литературу, русский язык, физику, химию и письменный английский. А 4 июля будет биология, география, устный английский, обществознание, история и математика (оба уровня). Тремя самыми популярными предметами стали обществознание, информатика и профильная математика.

Результаты станут известны не позднее 16 июля.

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