В Башкирии пожилой женщине удалили опухоль размером с мяч

В Стерлитамаке 78-летняя пенсионерка обратилась к врачам с жалобами на вздутие живота и дискомфорт. На обследовании у неё была обнаружена огромная опухоль, которая была 27×20 х 22 сантиметра. Буквально размером с мяч.