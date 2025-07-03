В Башкирии пожилой женщине удалили опухоль размером с мяч

В Стерлитамаке 78-летняя пенсионерка обратилась к врачам с жалобами на вздутие живота и дискомфорт. На обследовании у неё была обнаружена огромная опухоль, которая была 27×20 х 22 сантиметра. Буквально размером с мяч.
Операция длилась три часа. Специалисты удалили не только матку с придатками, но и ещё одну подозрительную опухоль. Чтобы успешно завершить операцию, медикам пришлось удалить часть тонкой кишки, однако удалось сшить её обратно, сохранив нормальную работу кишечника.
Послеоперационный период у пожилых пациентов проходит сложно, но, по словам главного врача онкоотделения Ильшата Яппарова, женщина чувствует себя хорошо.
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