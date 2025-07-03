Минюст предложил создать единый реестр исполнительных документов

Предъявление каждого документа к исполнению будет фиксироваться в реестре. Взыскатели и должники смогут отслеживать процесс исполнения документа с помощью портала «Госуслуги». Кроме того, появится возможность предъявления исполнительного документа в банк, работодателю и судебному приставу-исполнителю через личный кабинет на портале «Госуслуги». При этом возможность обратиться с заявлением об исполнении исполнительного документа непосредственно в соответствующий орган или организацию будет сохранена.