Минюст предложил создать единый реестр исполнительных документов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство юстиции РФ представило для обсуждения законопроекты, касающиеся создания Единого государственного реестра исполнительных документов, который упростит процесс их предъявления, а также снизит нагрузку на судебных приставов, сообщается на сайте ведомства.
«Минюстом России разработан и размещен для общественного обсуждения ряд законопроектов, направленных на создание и обеспечение работы принципиально новой системы принудительного исполнения судебных актов и актов других органов — Единого государственного реестра исполнительных документов», — говорится в сообщении.
На сайте Минюста уточняется, что вся необходимая информация будет собрана в единую электронную базу данных, а исполнительные документы будут формироваться исключительно в электронном виде и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью.
Предъявление каждого документа к исполнению будет фиксироваться в реестре. Взыскатели и должники смогут отслеживать процесс исполнения документа с помощью портала «Госуслуги». Кроме того, появится возможность предъявления исполнительного документа в банк, работодателю и судебному приставу-исполнителю через личный кабинет на портале «Госуслуги». При этом возможность обратиться с заявлением об исполнении исполнительного документа непосредственно в соответствующий орган или организацию будет сохранена.
«Переход к реестровой модели принудительного исполнения упростит для граждан и юридических лиц процесс предъявления исполнительных документов к исполнению и сократит количество личных контактов сторон исполнительного производства с судебными приставами. Кроме того, благодаря переходу к реестровой модели одновременно с повышением эффективности и оперативности исполнения судебных актов и актов других органов будет снижена нагрузка на судебных приставов», — говорится на сайте ведомства.
В отличие от банка данных исполнительных производств ФССП России, доступ к сведениям из реестра будет предоставляться ограниченному кругу лиц, участвующих в процессе исполнения конкретного документа. Кроме того, при разработке реестра предусматриваются механизмы предотвращения мошеннических действий с использованием исполнительных документов.