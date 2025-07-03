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О старте 11 сезона объявил международный вокальный конкурс «Звезда — 2026»

OAO «TPK BC РФ “ЗВЕЗДА” при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации продолжает прием заявок на участие в 11 сезоне Международного вокального конкурса “Звезда — 2026”.

OAO «TPK BC РФ “ЗВЕЗДА” при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации продолжает прием заявок на участие в 11 сезоне Международного вокального конкурса “Звезда — 2026”.

«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители. Голосование телезрителей и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов.

Главная цель проекта — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.

Каждую страну или регион представляет в конкурсе один исполнитель. Это может быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-инструментальная группа. К конкурсу допускаются неизвестные широкой публике исполнители и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы конкурсант был уроженцем региона (страны) или его судьба была так или иначе тесно связана с этим регионом (страной).

Онлайн-кастинг продлится до 14 июля 2025 года.

Задача Международного конкурса «Звезда» — продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдалённых уголков страны и отразить красоту и самобытность разных частей России и мира. Поэтому, в соответствии с концепцией конкурса, выступление каждого из участников может сопровождаться эффектной видео-открыткой о крае, который он представляет, и о нём самом. Это презентационные видеоролики (профайлы), длительностью не менее 40 секунд, выполненные в единой стилистике, но отражающие индивидуальный характер каждого из участников.

Более подробная информация о правилах подачи заявок указана на официальном сайте телеканала и в официальной группе конкурса в BK.

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