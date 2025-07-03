О старте 11 сезона объявил международный вокальный конкурс «Звезда — 2026»

Каждую страну или регион представляет в конкурсе один исполнитель. Это может быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-инструментальная группа. К конкурсу допускаются неизвестные широкой публике исполнители и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы конкурсант был уроженцем региона (страны) или его судьба была так или иначе тесно связана с этим регионом (страной).