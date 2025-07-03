В Башкирии выхаживают малышку, мама которой погибла в аварии

В Башкирии выхаживают полуторагодовалой малышку, которая вместе с сестрами и мамой попала в аварию. Трагедия произошла 29 июня на автодороге Бураево-Старобалтачево-Куеда, когда Lada Granta, в которой находились женщина, ее три дочери, а также племянница, съехала в кювет и перевернулась.
К сожалению, мама девочек не выжила, но остальные дети чудом остались живы. Все они получили травмы различной степени тяжести, но именно самой младшей, полуторагодовалой девочке, потребовалась срочная операция.
После реанимации малышку перевели в нейрохирургическое отделение, где сейчас о ней заботятся квалифицированные специалисты и няни благотворительного фонда «Наши дети».
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