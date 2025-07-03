Терапевт Кондрахин рассказал, при каких заболеваниях могут возникнуть судороги

У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова случился судорожный приступ. Врачи привели его в чувство и хотели госпитализировать, но он отказался. Первые приступы у актера появились в 2018 году, тогда при обследовании у него выявили астроцитому — злокачественную опухоль мозга. Новообразование удалили и назначили мужчине противосудорожную терапию, которую он перестал проходить в 2021 году. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, клинического фармаколога Андрея Кондрахина, при каких заболеваниях могут возникнуть судороги.
Как рассказал эксперт, судороги могут возникнуть при большом количестве различных заболеваний, например при эпилепсии, инсульте и повреждении головного мозга.
— В первую очередь судорожный синдром возникает при эпилепсии. Эта болезнь связана с нарушением центральной нервной системы и лечится очень тяжело. Также судороги характерны для инсультов. У человека, у которого развивается или уже произошел инсульт, могут появиться судороги. Открытая или закрытая черепно-мозговая травма может спровоцировать судороги. Например, человек упал, получил сотрясение головного мозга, и у него начнутся судороги, — рассказал он.
Специалист отметил, что инфекционные заболевания, такие как бешенство и столбняк, тоже могут стать причиной возникновения судорог.
— Кроме того, судорожный синдром может развиться из-за лихорадки. Особенно часто этому подвержены маленькие дети, когда у них высокая температура, — предупредил собеседник «ВМ».
По его мнению, судорожный синдром могут спровоцировать даже серьезные раздражители, такие как громкий и резкий звук, испуг.
Однако терапевт считает, что судороги не могут возникнуть при неврозе.
— В редких случаях при хроническом неврозе у человека может возникнуть истерика, при которой он дергается в конвульсиях, когда хочет обратить на себя внимание окружающих. Но это не настоящий судорожный синдром, а искусственный, — говорит Кондрахин.
Каждые судороги имеют свой почерк и не всегда сигнализируют о серьезной патологии. Их лечение зависит от природы возникновения, объяснил врач.
— Судорожный синдром лечат в зависимости от заболевания, которое его спровоцировало. Его купируют различными препаратами, которые блокируют действие центральной нервной системы. Это лекарства бензодиазепинового ряда и фенобарбиталы, вальпроевая кислота и многое другое, — заключил он.
Врач Борис Мадрау перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о микроинсульте у человека. К ним медик отнес проблемы с мышлением, депрессию, тревожность, сильную усталость, слабость в конечностях, затрудненную речь и проблемы с мимикой. Как правило, микроинсульт проходит самостоятельно и не приводит к необратимым повреждениям головного мозга, но это не отменяет необходимости обратиться к врачу. Что такое микроинсульт, чем он отличается от обычного инсульта и насколько опасен для человека — в материале «ВМ».