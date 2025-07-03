Хоккеист Панарин попытался «оплатить» проезд в метро кнопочным телефоном

Российский хоккеист Артемий Панарин, входящий в Национальную хоккейную лигу, попытался расплатиться за проезд в московском метро с помощью кнопочного телефона. Шуточным видео поделился Telegram-канал «Матч года | Суперзвезды хоккея».
— Когда хотел оплатить метро телефоном, но вспомнил, что у тебя Nokia 72… что-то там, — говорится в подписи под видео.
Панарина в апреле обвинили в сексуальном насилии в отношении бывшей сотрудницы компании Madison Square Garden, владельца команды. По информации портала The Athletic, инцидент произошел в гостиничном номере, где спортсмен прижал девушку к кровати, но она смогла его оттолкнуть. По данным журналистов, в августе 2024 года девушка покинула клуб, заключив соглашение о неразглашении с хоккеистом и представителями компании. О случившемся она рассказала примерно через три месяца после инцидента. Это случилось в рамках расследования другого дела, связанного с обвинениями в передаче успокоительного лекарства одному из игроков во время перелета.