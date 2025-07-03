Хоккеист Панарин попытался «оплатить» проезд в метро кнопочным телефоном

Панарина в апреле обвинили в сексуальном насилии в отношении бывшей сотрудницы компании Madison Square Garden, владельца команды. По информации портала The Athletic, инцидент произошел в гостиничном номере, где спортсмен прижал девушку к кровати, но она смогла его оттолкнуть. По данным журналистов, в августе 2024 года девушка покинула клуб, заключив соглашение о неразглашении с хоккеистом и представителями компании. О случившемся она рассказала примерно через три месяца после инцидента. Это случилось в рамках расследования другого дела, связанного с обвинениями в передаче успокоительного лекарства одному из игроков во время перелета.