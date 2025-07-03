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В ГД внесли проект о штрафах операторов цифровой платформы

В ГД внесли законопроект о штрафах операторов цифровой платформы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Законопроект о штрафах за неисполнение оператором цифровой платформы закона о платформенной экономике внесен в ГД, проект размещен в думской электронной базе.

«Проект федерального закона… разработан в целях установления ответственности операторов посреднических цифровых платформ (далее — оператор, цифровая платформа) за неисполнение требований, предусмотренных федеральным законом “Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации”, — сказано в пояснительной записке к проекту.