В ГД внесли проект о штрафах операторов цифровой платформы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Законопроект о штрафах за неисполнение оператором цифровой платформы закона о платформенной экономике внесен в ГД, проект размещен в думской электронной базе.
«Проект федерального закона… разработан в целях установления ответственности операторов посреднических цифровых платформ (далее — оператор, цифровая платформа) за неисполнение требований, предусмотренных федеральным законом “Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации”, — сказано в пояснительной записке к проекту.