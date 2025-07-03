В России могут ограничить срок действия карт Visa и Mastercard: подробности

Банк России ограничит период действия карт с истекшим сроком годности, а такими, в частности, являются карты платежных систем Visa и Mastercard, ушедших из страны после начала СВО. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.
«Мы в свое время принимали вместе с рынком это решение (продлить срок действия карт — прим. ред.) осознанно для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться своими картами в силу тех обстоятельств, в которых мы оказались некоторое время назад», — ответила она на соответствующий вопрос РБК.
По ее словам, на данный момент видно, что банки стали постепенно замещать карты с истекшим сроком действия, и количество и доля этих карт неуклонно снижается.
Бакина отметила, что теперь в рамках работы ЦБ РФ по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным операциям. Регулятор в настоящее время обдумывает, чтобы этот срок ограничить, добавила она.
Как писал сайт KP.RU, 1 января Национальная служба платежных карт сообщила, что к концу 2024 года у части карт Visa и Mastercard истекли сроки действия сертификатов безопасности. Отмечалось, что для владельцев этих карт это может стать проблемой. Однако, затронет она менее одного процента от всей сети терминалов.
Напомним, в 2014 году триста российских банков объединились в единую сеть, что стало «прообразом» будущей национальной расчетной системы.