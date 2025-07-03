В России могут ограничить срок действия карт Visa и Mastercard: подробности

«Мы в свое время принимали вместе с рынком это решение (продлить срок действия карт — прим. ред.) осознанно для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться своими картами в силу тех обстоятельств, в которых мы оказались некоторое время назад», — ответила она на соответствующий вопрос РБК.