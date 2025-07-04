В Татарстане внедрили оплату проезда в электричках через чат-бот и по геолокации

«Систему оплаты проезда через мобильное приложение “ПроТранспорт+” ввели на маршруте Казань — Аэропорт — Казань. Технология open loop позволяет оплачивать проезд по геолокации пассажира. Она работает автономно и не зависит от интернета. Технология заключается в использовании BLE-маяков, установленных на остановочных пунктах. Они работают от аккумуляторных батарей. Без замены аккумуляторов маяки могут работать около пяти лет», — рассказал он.