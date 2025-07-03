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Дождь с грозой ожидают в Самарской области ночью 4 июля

Специалисты Приволжского УГМС рассказали о погоде в начале пятницы.

Специалисты Приволжского УГМС рассказали о погоде в начале пятницы.

Синоптики считают, что в 63-м регионе ночью 4 июля сохранится переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит от +11 до +16 градусов по Цельсию.

Прогнозируют западный и северо-западный ветры с порывами примерно от 8 до 13 метров в секунду.

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