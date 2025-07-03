Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИКИ РАН: на Солнце произошли новые выбросы гигантских протуберанцев

Правый протуберанец наблюдался почти всю прошедшую неделю на солнечном диске напротив Земли.

Источник: Аргументы и факты

В четверг на Солнце были зафиксированы новые случаи выбросов крупных протуберанцев, однако, как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это не повлияет на геомагнитную и радиационную обстановку Земли.

«Несмотря на общее спокойствие, Солнце продолжает демонстрировать выбросы огромных протуберанцев в космическое пространство», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

Исследователи напомнили, что подобное явление наблюдалось несколько дней назад. Сегодняшний случай примечателен тем, что два протуберанца одновременно оторвались от Солнца с противоположных сторон. По данным лаборатории, второй протуберанец в конечном итоге превысил размеры самой звезды.

Отмечается, что правый протуберанец наблюдался на солнечном диске напротив Земли почти всю предыдущую неделю. Если бы отрыв произошел раньше, это могло бы привести к значительным геомагнитным и радиационным последствиям. Однако, в настоящее время такие риски отсутствуют, так как траектория движения плазмы направлена в сторону от Земли: правый выброс затронет Венеру, а левый — Марс, пояснили в лаборатории.

«Обилие крупных протуберанцев на Солнце, судя по всему, связано как раз в резким снижением вспышечной активности, что позволяет этим структурам вырастать сейчас до гигантских размеров».