ИКИ РАН: на Солнце произошли новые выбросы гигантских протуберанцев

Отмечается, что правый протуберанец наблюдался на солнечном диске напротив Земли почти всю предыдущую неделю. Если бы отрыв произошел раньше, это могло бы привести к значительным геомагнитным и радиационным последствиям. Однако, в настоящее время такие риски отсутствуют, так как траектория движения плазмы направлена в сторону от Земли: правый выброс затронет Венеру, а левый — Марс, пояснили в лаборатории.