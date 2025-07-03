ИКИ РАН: на Солнце произошли новые выбросы гигантских протуберанцев

В четверг на Солнце были зафиксированы новые случаи выбросов крупных протуберанцев, однако, как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это не повлияет на геомагнитную и радиационную обстановку Земли.
«Несмотря на общее спокойствие, Солнце продолжает демонстрировать выбросы огромных протуберанцев в космическое пространство», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.
Исследователи напомнили, что подобное явление наблюдалось несколько дней назад. Сегодняшний случай примечателен тем, что два протуберанца одновременно оторвались от Солнца с противоположных сторон. По данным лаборатории, второй протуберанец в конечном итоге превысил размеры самой звезды.
Отмечается, что правый протуберанец наблюдался на солнечном диске напротив Земли почти всю предыдущую неделю. Если бы отрыв произошел раньше, это могло бы привести к значительным геомагнитным и радиационным последствиям. Однако, в настоящее время такие риски отсутствуют, так как траектория движения плазмы направлена в сторону от Земли: правый выброс затронет Венеру, а левый — Марс, пояснили в лаборатории.
«Обилие крупных протуберанцев на Солнце, судя по всему, связано как раз в резким снижением вспышечной активности, что позволяет этим структурам вырастать сейчас до гигантских размеров».