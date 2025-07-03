Последние новости к вечеру 3 июля 2025 года

В центре Луганска произошел взрыв, в результате которого погиб бывший глава городской администрации Манолис Пилавов. Еще три человека пострадали. Взрывное устройство сработало у дома на улице Тараса Шевченко, оно было в сумке женщины, которая подошла к двери. Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт.