Последние новости к вечеру 3 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 июля 2025 года.
Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Трампа
Путин и Трамп провели почти часовой разговор, в котором обсудили Украину, Ближний Восток и перспективы переговоров. Трамп призвал к скорейшему прекращению боевых действий, а Путин подтвердил готовность к новому раунду переговоров.
ВС РФ освободили населенные пункты Разино и Меловое
Российские военные освободили Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области, сообщило Минобороны. В Харьковской области ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и склад материальных средств.
Экс-глава Луганска погиб при взрыве в центре города
В центре Луганска произошел взрыв, в результате которого погиб бывший глава городской администрации Манолис Пилавов. Еще три человека пострадали. Взрывное устройство сработало у дома на улице Тараса Шевченко, оно было в сумке женщины, которая подошла к двери. Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Генпрокуратура потребовала обратить «Южуралзолото» в доход государства
Генпрокуратура РФ подала иск о передаче в доход государства компании «Южуралзолото» миллиардера Константина Струкова. Он, будучи депутатом и заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании.
В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ Гудков
Генерал-майор Михаил Гудков, заместитель командующего Военно-морским флотом РФ и Герой РФ, погиб в Курской области. По данным СМИ, он мог погибнуть при ракетном ударе по штабу морской пехоты в районе села Коренево. Губернатор Приморского края подтвердил информацию, но не привел никаких деталей произошедшего.