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Последние новости к вечеру 3 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 3 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 3 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 июля 2025 года.

Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Трампа

Источник: AP 2024

Путин и Трамп провели почти часовой разговор, в котором обсудили Украину, Ближний Восток и перспективы переговоров. Трамп призвал к скорейшему прекращению боевых действий, а Путин подтвердил готовность к новому раунду переговоров.

ВС РФ освободили населенные пункты Разино и Меловое

Источник: РИА "Новости"

Российские военные освободили Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области, сообщило Минобороны. В Харьковской области ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и склад материальных средств.

Экс-глава Луганска погиб при взрыве в центре города

Источник: РИА "Новости"

В центре Луганска произошел взрыв, в результате которого погиб бывший глава городской администрации Манолис Пилавов. Еще три человека пострадали. Взрывное устройство сработало у дома на улице Тараса Шевченко, оно было в сумке женщины, которая подошла к двери. Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт.

Генпрокуратура потребовала обратить «Южуралзолото» в доход государства

Источник: AP 2024

Генпрокуратура РФ подала иск о передаче в доход государства компании «Южуралзолото» миллиардера Константина Струкова. Он, будучи депутатом и заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании.

В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ Гудков

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Генерал-майор Михаил Гудков, заместитель командующего Военно-морским флотом РФ и Герой РФ, погиб в Курской области. По данным СМИ, он мог погибнуть при ракетном ударе по штабу морской пехоты в районе села Коренево. Губернатор Приморского края подтвердил информацию, но не привел никаких деталей произошедшего.