Нина Пушкова объяснила, почему в аэропортах изымают бутылки с водой

Сенатор Алексей Пушков приехал 3 июля на встречу Нины Пушковой с читателями в центре Москвы, в полушутку заявив, что лично проверяет книги супруги на достоверность. Вспомнив личный опыт написания книг о внешней политике России, Пушков сказал, что американцы не знают, где находится Украина на карте. Ссылаясь на провалы CNN, Пушков объяснил, почему требует точности в эфире российского телевидения. «От неточностей рождается недоверие», — напомнил политик. Также Нина Пушкова, сославшись на эпизод из своей книги о контрабанде драгоценных камней за границу, объяснила, почему на борт самолета нельзя проносить бутылки с водой. «Бриллианты в воде не видны», — пояснила Пушкова.