ТАСС: смертница подорвала бывшего мэра Луганска Пилавова

Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве в центре города. По предварительным данным, его подорвала женщина-смертница. СК уже назвал произошедшее терактом, а Служба безопасности Украины заявила о своей причастности к организации взрыва. Что известно о бывшем мэре Луганска и обстоятельствах его смерти — в материале «Газеты.Ru».
В центре Луганска во время взрыва погиб бывший мэр города Манолис Пилавов, сообщил Луганский информационный центр в Telegram-канале со ссылкой на родственника погибшего. Эту информацию подтвердил и глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Манолис Васильевич девять лет возглавлял городское руководство… Многое сделал для жителей Луганска. Его труд был отмечен множеством региональных наград — орденами “За доблесть” II степени и “Трудовая слава”, медалями “За заслуги” I и II степени, Почетным знаком “От благодарного народа ЛНР”, — написал Пасечник.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким Пилавова.
«Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание», — заключил Пасечник.
В СК подтвердили смерть Пилавова. Следствие возбудило уголовные дела за совершение теракта, незаконное приобретение и перевозку взрывчатки, незаконное изготовление взрывчатых веществ.
Как погиб Пилавов.
Взрыв на улице Тараса Шевченко в Луганске прогремел в 11:52 мск. По предварительным данным, его устроила женщина-смертница. В результате бывший мэр города погиб, еще трое пострадали.
Mash пишет, что взрывное устройство находилось в сумке женщины. Когда она подошла к двери дома на Тараса Шевченко, бомбу активировали. Есть вероятность, что украинские спецслужбы использовали женщину втемную. Baza также пишет, что неизвестная либо не знала о наличии у нее взрывного устройства, либо не подозревала, что его взорвут дистанционно.
Следствие считает, что взрывчатка сдетонировала именно при приближении к Пилавову, а привели ее в действие дистанционно.
По данным источников издания «Суспильне», подрыв организовала СБУ.
Украинские спецслужбы объявили Пилавова в розыск еще в 2015 году. Он также находился в базе украинского сайта «Миротворец».
Чем занимался бывший мэр Луганска.
Манолис Пилавов родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка. После школы поступил в Ворошиловградский строительный техникум в Луганске, а также учился сельскому строительству в Луганском сельскохозяйственном институте. Пилавов остался в городе после окончания учебы и начал карьеру в строительстве. В 1998 году устроился в местный горисполком, а в начале нулевых переучился на госслужащего. Уже в 2002 Пилавов стал заместителем Луганского городского головы, а в 2006 — первым заместителем.
В 2014 году мэра Луганска Сергея Кравченко задержали. Тогда Пилавов возглавил администрацию города и руководил Луганском до 2023 года. Затем врио мэра стала Яна Пащенко.
«Манолис Пилавов был почти 10 лет мэром города, и ему достались самые тяжелые времена. Если бы не он, то неизвестно, как бы еще сложилась судьба города и были ли бы у него возможности для выживания, позволившие пережить эти жесточайшие кризисы, блокаду, тяжелейший период и со снабжением, и с энергоснабжением, и нахождение в окружении», — сказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По словам чиновника, именно Пилавов обеспечивал систему жизнеобеспечения города, внеся вклад в спасение Луганска.