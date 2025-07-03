ТАСС: смертница подорвала бывшего мэра Луганска Пилавова

«Манолис Пилавов был почти 10 лет мэром города, и ему достались самые тяжелые времена. Если бы не он, то неизвестно, как бы еще сложилась судьба города и были ли бы у него возможности для выживания, позволившие пережить эти жесточайшие кризисы, блокаду, тяжелейший период и со снабжением, и с энергоснабжением, и нахождение в окружении», — сказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.