В Татарстане запустят мультимодальный маршрут до острова-града Свияжск

В Татарстане в этом году планируют запуск мультимодального туристического маршрута до острова-града Свияжск. Новый маршрут объединит сразу три вида транспорта: железнодорожный, автомобильный и водный.
Как сообщил начальник сектора по маркетингу пригородной пассажирской компании «Содружество» Эдуард Ионов, пассажиры смогут приобрести единый билет на весь путь в железнодорожных кассах. Сейчас ведется работа по интеграции билетов между водным и железнодорожным транспортом. Также компания сотрудничает с «Флотом РТ» для организации обратной доставки туристов с острова.
По плану, маршрут будет начинаться с поездки на электричке от станции «Казань-1» до станции «Свияжск». Оттуда пассажиры смогут пересесть на автобус, следующий до острова-града. После экскурсии по достопримечательностям Свияжска туристы смогут вернуться в Казань на теплоходе, прибывающем на речной вокзал.