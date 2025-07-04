В Татарстане запустят мультимодальный маршрут до острова-града Свияжск

Как сообщил начальник сектора по маркетингу пригородной пассажирской компании «Содружество» Эдуард Ионов, пассажиры смогут приобрести единый билет на весь путь в железнодорожных кассах. Сейчас ведется работа по интеграции билетов между водным и железнодорожным транспортом. Также компания сотрудничает с «Флотом РТ» для организации обратной доставки туристов с острова.