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Под Ростовом парень вступился за друга и попал в больницу

Попытка помирить друзей обернулась больничной койкой для дончанина.

Источник: Комсомольская правда

В Красном Сулине конфликт между знакомыми закончился уголовным делом и больничной койкой. По информации ГУ МВД по Ростовской области, 25-летний парень получил серьезные травмы лица.

Выяснилось, что молодой человек приехал по просьбе друга, который участвовал в споре. На месте он застал дискуссию между мужчинами. Попытка вмешаться в конфликт обернулась оскорблениями, а затем словесная перепалка мгновенно переросла в драку.

В результате 40-летний участник конфликта нанес несколько ударов по лицу молодому человеку, после чего того пришлось госпитализировать. Подозреваемого оперативно задержали уже 25 июня. Правоохранители возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время агрессор содержится под стражей.

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