С начала 2025 года более 95 тысяч семей Московского региона распорядились материнским капиталом

Одной из ключевых мер поддержки семей с детьми является материнский капитал. С начала 2025 года более 95 тысяч семей в Московском регионе воспользовались этими средствами, при этом отделение Социального фонда России (СФР) по Москве и области выделило на эти цели 23,8 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СФР.
В 2025 году наиболее популярным направлением среди жителей региона остается обучение детей. В этой сфере потратили средства более 52 тысяч семей. На втором месте — ежемесячные выплаты на детей до трех лет, которыми воспользовались свыше 26 тысяч родителей. Также востребованы улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии и социальная адаптация детей с инвалидностью. Семьи могут выбрать один вариант использования капитала или распределить средства по нескольким направлениям.
За 18 лет существования программы поддержки семей с детьми она значительно расширилась. Изначально помощь предоставлялась только родителям с двумя и более детьми, но с 1 января 2020 года программа стала доступна и для родителей первенцев. В 2025 году было принято решение продлить программу до 31 декабря 2030 года.
Для получения сертификата на материнский капитал семьи не обязаны подавать заявление — услуга предоставляется в проактивном режиме. Отделение Социального фонда на основе данных о рождении из ЗАГСа отправляет уведомление о получении капитала в личный кабинет матери на портале госуслуг.
Материнский капитал ежегодно индексируется. В 2025 году его сумма составляет 690 266,95 рублей на первого ребенка, рожденного или усыновленного после 2020 года. Доплата за второго ребенка после получения сертификата на первенца составляет 221 895,14 рублей. Для семей, в которых родился третий или последующий ребенок, сумма маткапитала составляет 912 162 рубля, если ранее право на него не возникало. Средства государственной поддержки могут использоваться как полностью, так и частично.
Использование материнского капитала строго регулируется российским законодательством. Любые попытки участия в незаконных схемах при получении государственного сертификата и распоряжении средствами могут повлечь уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы.
Согласно закону средства маткапитала нельзя обналичивать. Они могут быть перечислены только по безналичному расчету организациям или физическим лицам, с которыми заключены договоры. Владелец сертификата, согласившийся участвовать в мошеннических схемах, может быть признан соучастником преступления за нецелевое использование государственных средств.
До этого московским работодателям напомнили, как получить субсидии от Соцфонда. Только с начала текущего года в рамках реализации программы субсидирования найма предприятиям и организациям произвели 400 выплат общей суммой в 16,6 миллиона рублей.