С начала 2025 года более 95 тысяч семей Московского региона распорядились материнским капиталом

Материнский капитал ежегодно индексируется. В 2025 году его сумма составляет 690 266,95 рублей на первого ребенка, рожденного или усыновленного после 2020 года. Доплата за второго ребенка после получения сертификата на первенца составляет 221 895,14 рублей. Для семей, в которых родился третий или последующий ребенок, сумма маткапитала составляет 912 162 рубля, если ранее право на него не возникало. Средства государственной поддержки могут использоваться как полностью, так и частично.