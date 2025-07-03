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Певец Эмин назвал причину переноса концерта в Светлогорске

Эмин Агаларов заявил, что причиной переноса его концерта в Светлогорске стали изменения делового графика.

Источник: Аргументы и факты

Концерт российского и азербайджанского певца Эмина Агаларова (Emin) в светлогорском «Янтарь-Холле» был перенесен по причине изменения делового графика, передает ТАСС со ссылкой на самого артиста.

«Концерт, запланированный на 6 июля в светлогорском “Янтарь-Холле”, мы вынуждены перенести по причине изменения делового графика», — сказал он, отметив, что в 2026 году концерт в Светлогорске обязательно состоится.

Агаларов также добавил, что согласовать ближайшие даты не удалось из-за популярности площадки.

Ранее стало известно, что концерт Эмина Агаларова, который должен было состояться в Светлогорске Калининградской области 6 июля, перенесли на год.