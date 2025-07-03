Скончался актер из «Бешеных псов» и «Убить Билла» Майкл Мэдсен

Американский актер Майкл Мэдсен во вторник, 3 июля, скончался в возрасте 67 лет от остановки сердца. Об этом сообщил его менеджер Рон Смит.
Тело актера нашли в его доме в Малибу, при этом полиция не рассматривает версию с насильственной смертью, передает телеканал NBC News.
— За последние два года Майкл Мэдсен проделал невероятную работу в независимом кино, включая предстоящие художественные фильмы «Дорога воскрешения», «Уступки» и «Кулинарная книга для южных домохозяек». И он действительно с нетерпением ждал этой следующей главы в своей жизни, — заявили менеджеры актера Сьюзан Феррис и Рон Смит.
Кроме того, публицист Лиз Родригес сообщила, что Мэдсен написал книгу, которая сейчас готовится к публикации. Она называется «Слезы по моему отцу: мысли и стихи преступника».
Мэдсен родился в семье драматурга и продюсера Эйлин Мэдсен 25 сентября 1958 года в американском городе Чикаго. Его сестра тоже актриса — Вирджиния Мэдсен.
Актерская карьера Мэдсена началась с постановки «О мышах и людях» в чикагском театре Steppenwolf, где он работал вместе с актером Джоном Малковичем. В 25 лет актер сыграл свою первую роль в фильме Эдвардца Цвика «Специальный бюллетень». Затем он работал с такими деятелями кинематографа, как Джон Бэдэм, Бэрри Левинсон, Ричард Бенджамин, Оливер Стоун.
Слава пришла к Мэдсену после дебютного полнометражного фильма американского режиссера Квентино Тарантино «Бешеные псы». Кроме того, он снялся и в других проектах Тарантино: в «Омерзительной восьмерке» и картине «Убить Билла».