Скончался актер из «Бешеных псов» и «Убить Билла» Майкл Мэдсен

— За последние два года Майкл Мэдсен проделал невероятную работу в независимом кино, включая предстоящие художественные фильмы «Дорога воскрешения», «Уступки» и «Кулинарная книга для южных домохозяек». И он действительно с нетерпением ждал этой следующей главы в своей жизни, — заявили менеджеры актера Сьюзан Феррис и Рон Смит.