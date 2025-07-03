Актер и музыкант Владимир Панков философски отозвался об искусстве и не только

Панков — это всего много и сразу. На сцене много актеров, музыкантов. Они под его управлением из современной пьесы или небольшого классического рассказа могут устроить симфонию. Там слово вплавлено в звук, а звук — в слово так, что просто удивляешься: как же они друг без друга прежде существовали? Спокойно существовали, до тех пор, пока не пришел Володя Панков со своим инструментарием: редким фольклором, который он находил в экспедициях, диковинными музыкальными инструментами и умением слышать слово, причем на разных языках. И с помощью этого он читал старые и новые тексты, создавал и создает спектакли, о которых говорит вся Москва.