В Германии 90-летняя женщина забила подругу кастрюлей из-за спора о мороженом

После этого убийца постирала одежду погибшей и повесила ее сушиться, а голое тело накрыла простыней. Спустя три дня после случившегося Бригитта Б. позвонила в экстренные службы и сообщила о том, что на ее кухне находится тело Петры Б. Она заявила, что у них произошел «жаркий спор, который не закончился ничем хорошим», и попросила забрать тело.