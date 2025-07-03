В Германии 90-летняя женщина забила подругу кастрюлей из-за спора о мороженом

В июле 2024 года в немецком Мюнхене 90-летняя Бригитта Б. ударила кастрюлей по голове свою 77-летнюю подругу Петру Б. из-за растаявшего мороженого. В результате бытового конфликта женщина скончалась от полученных травм. Об этом сообщил портал Bild.
После этого убийца постирала одежду погибшей и повесила ее сушиться, а голое тело накрыла простыней. Спустя три дня после случившегося Бригитта Б. позвонила в экстренные службы и сообщила о том, что на ее кухне находится тело Петры Б. Она заявила, что у них произошел «жаркий спор, который не закончился ничем хорошим», и попросила забрать тело.
По данным журналистов, женщины общались на протяжении 40 лет. Знакомые отметили, что Бригитта Б. всегда отличалась скверным характером, но, несмотря на ее поведение, Петра Б. не отказывалась с ней дружить и регулярно навещала ее.
Суд признал пенсионерку виновной в непредумышленном убийстве и приговорил к восьми годам и трем месяцам заключения, передает Gazeta.ru.
По данным журналистов, на суде, куда обвиняемую привезли в инвалидной коляске, она молчала. Ее адвокат во время заседания заявил, что убийства не происходило, а конфликт был обоюдным.