Жара накрывает Молдову: Ожидается пекло до +38 градусов — предупреждение синоптиков

А вот теперь самое время рассказать о погодке на завтра, 4 июля. Значит, рассказываем!
Ночью синоптики нам прогнозируют до 20 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на шесть градусов.
Днем нас ждет пекло до +34 градусов, правда, обещают переменную облачность и без осадков. вечером ожидается до 30 градусов со знаком «плюс». А на юге страны, предупреждают синоптики, столбик термометра вообще поднимется до плюс 38 градусов!
Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 55%.
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