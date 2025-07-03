Скончался звезда «Бешеных псов» и «Убить Билла» Майкл Мэдсен

В 1989 году он сыграл психически неуравновешенного убийцу Винса в ленте Джона Дала «Убей меня снова», а 1991 году — обаятельного и уверенного в себе Джимми Леннокса в картине Ридли Скотта «Тельма и Луиза». С тех пор характерной чертой персонажей Мэдсона стали «плохие парни» с некоей «невменяемостью». Все это ярко проявилось в фильме Квентина Тарантино «Бешеные псы», в котором Мэдсен сыграл садиста Мистера Блондина.