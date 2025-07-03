Видео с погибшим замкомандующего ВМФ Гудковым показал глава Приморья Кожемяко

Как писал сайт KP.RU, днем в четверг, 3 июля, Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области погиб замглавкома ВМФ РФ, генерал-майор Михаил Гудков. По словам губернатора, офицер погиб под Курском в ходе выполнения боевой задачи. Вместе с ним погиб его друг и товарищ Нариман Шихалиев. Кожемяко отметил, что много общался с Михаилом Евгеньевичем. Он назвал Гудкова сильным духом воином, который не представлял себя нигде, кроме флота.