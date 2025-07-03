Почти 100 лет тюрьмы: отец утопил ребенка в ведре с порошком, чтобы проучить жену

По словам прокурора округа Типпекано Элис Мэдиган, отец положил своего трехмесячного сына лицом вниз в ведро со стиральным порошком, закрыл крышку и оставил его умирать, а затем жестоко напал на мать ребенка в соседней комнате. Обвиняемый хотел преподать некий «урок» Эдли и всем женщинам. Прокурор заявила, что он не мог жить, не совершив этого поступка, и ему было все равно, проведет ли он остаток своей жизни в тюрьме, где, по ее словам, ему и место, передает Mirror.