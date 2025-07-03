Почти 100 лет тюрьмы: отец утопил ребенка в ведре с порошком, чтобы проучить жену

В Соединенных Штатах 29-летний отец трехмесячного малыша Элиасард Монеус утопил собственного сына в ведре со стиральным порошком, чтобы преподать жене «урок». Об этом сообщает газета Mirror.
— Элиасард Монеус приговорен к 92 годам в исправительном учреждении штата Индиана после того, как он жестоко утопил своего сына Джейкоба в чане со стиральным порошком, запечатав крышку и оставив мальчика умирать, — говорится в материале.
Издание также упомянуло, что против мужчины было выдвинуто обвинение в нападении на супругу с монтировкой после убийства ребенка. Монеус был приговорен к 62 годам за убийство сына и к 30 годам за покушение на убийство своей жены Эдли.
По словам прокурора округа Типпекано Элис Мэдиган, отец положил своего трехмесячного сына лицом вниз в ведро со стиральным порошком, закрыл крышку и оставил его умирать, а затем жестоко напал на мать ребенка в соседней комнате. Обвиняемый хотел преподать некий «урок» Эдли и всем женщинам. Прокурор заявила, что он не мог жить, не совершив этого поступка, и ему было все равно, проведет ли он остаток своей жизни в тюрьме, где, по ее словам, ему и место, передает Mirror.
В декабре стало известно о еще одном жутком убийстве. В США 28-летний мужчина расправился с собственным годовалым сыном, после чего обезглавил его. На место по вызову прибыли правоохранители, которым сообщили о семейной ссоре. В одной из комнат стражи порядка обнаружили обезглавленного ребенка. Мама мальчика и его бабушка получили травмы, но успели сбежать из дома и выжили.