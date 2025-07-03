Яркие роли, любовницы и алкоголизм: как жил Андрей Краско

Андрей Краско умер 19 лет назад.
Андрей Краско — популярный российский актер. Он многие годы работал в театре, но широкая популярность пришла к нему после 40 лет. Одни из самых ярких его ролей — Андрей Краснов в «Агенте национальной безопасности», следователь Шмаков в «Олигархе» и капитан первого ранга Геннадий Янычар в драме «72 метра». Однако на протяжении многих лет Краско боролся с алкогольной зависимостью. 4 июля 2006 года актер внезапно умер. О его карьере и личной жизни — в материале URА.RU.
Детство и юность Андрея Краско.
Андрей Краско родился 10 августа 1957 года в Ленинграде. Его отец, Иван Краско, тогда учился в Ленинградском театральном институте, а мать, Кира Петрова преподавала русский язык и литературу. Первое время Андрей носил фамилию матери, поскольку его отец на тот момент был женат на другой женщине. Позже он развелся развелся стал жить с новой семьей, дав сыну свою фамилию.
Андрей с детства часто находился в театре, где работал отец, и его стали задействовать в спектаклях. Однако мальчик не мечтал стать актером. Он учился в математической школе и хотел стать врачом или пожарным. При этом незадолго до окончания школы он заявил, что хочет поступать в театральный вуз. На первом же туре в ЛГИТМиК «срезался», так как плохо выучил текст. На следующий год он попал на курс Льва Додина и Аркадия Кацмана.
«В институт поступал сам, отец в этом не участвовал. И поступил только со второго раза. Устроился на год работать монтировщиком сцены в театр, где служил отец, так он даже не знал об этом», — рассказывал Андрей «7 Дней».
Карьера Андрея Краско.
Театр.
Краско много лет работал в театреФото: ТАСС/ SC Communications International.
После вуза Краско по распределению направили в Томский театр юного зрителя. В 1979 году Краско дебютировал в кино, сыграв небольшую роль в картине «Личное свидание». В 1982 году из-за скандала в спектакле «Кукарача», где Краско сыграл честного милиционера, он был призван в армию, где отслужил два года в войсках ПВО в Архангельской области.
После возвращения из армии Краско вновь поступил на работу в театр «Ленком». Однако к тому времени в учреждении произошло изменение руководства, и наладить сотрудничество с новым директором ему не удалось.
Пытаясь трудоустроиться в других театрах Ленинграда, Краско не смог найти подходящих вариантов, и в итоге принял решение продолжить карьеру в провинции, переехав в Димитровград. «Там в театре было два человека с высшим театральным образованием, из них один я. На балконе театра на втором этаже росли кусты, а внизу паслись козы», — вспоминал актер. В то время, по словам Краско, приходилось браться за любую работу.
«Кем я только не работал! Помню, штаны шил. Тогда в моду вошли слаксы, брюки с большим количеством карманов. С тех пор ношу именно такие штаны. В молодости я часто дарил друзьям сумки, которые тоже сам шил. И себе шил, с удобными карманчиками под пачку папирос, под спички. Я и на кладбище бетон месил для оградок, книжками торговал, на машине “бомбил”», — рассказывал актер «Вокруг ТВ».
Кино.
В 1985 году Андрея Краско пригласили участвовать в съемках фильма-катастрофы, который снимал Дмитрий Светозаров под названием «Прорыв». После этого актер исполнил ряд незначительных ролей. Единственным заметным его появлением в тот период стало участие в триллере «Псы», также поставленном Светозаровым.
Во время работы водителем на киностудии Краско удалось получить эпизодическую роль в комедийной ленте «Операция “С Новым Годом!”». Широкая известность пришла к актеру после исполнения роли Краснова, напарника главного героя в популярном телесериале «Агент национальной безопасности». Примечательно, что этот персонаж был создан специально для Краско.
«Я как-то позвонил своему приятелю-сценаристу, который писал “Агента”, и попросил придумать для меня роль. Здесь режиссером был Дмитрий Светозаров, у которого я уже в нескольких картинах снимался. Так и появился мой герой», — рассказывал Краско.
В начале 2000-х одной из наиболее заметных работ Андрея Краско стала роль командира подводной лодки Янычара в драматической ленте «72 метра». В 2005 году актер снялся в телесериале «Гибель империи», где исполнил образ офицера контрразведки Стрельникова. Комедийные и лирические способности актера особенно ярко проявились в телевизионных проектах «Участок» и его продолжении «Заколдованный участок» («Участок-2»).
Также он сыграл парикмахера в телесериале «Брежнев», журналиста Александра Ветрова в фильме «Королевство кривых», владельца пансионата Сан Саныча в картине «На белом катере», командира полка в военной драме «9 рота», майора Игоря Голомазова в фильме «Принцесса и нищий», а также дядю Пашу в фильме «Сволочи».
Личная жизнь Андрея Краско.
Первой женой Краско стала актриса Наталья Акимова. Они вместе учились и для обоих это была первая серьезная любовь. Они поженились, но вскоре жена ушла к их однокурснику Игорю Скляру. Наталья познакомилась с ним, когда Андрей однажды приютил его после приезда из Курска. Позже в своих мемуарах Краско писал, что поступок Скляра и Натальи довел его до психиатрической лечебницы.
Андрей Краско часто заводил новые романыФото: ТАСС/ Кинокомпания СТВ.
Со своей второй женой Краско также познакомился во время учебы. Мириам вскоре забеременела, однако Андрей не поверил и уехал работать в другой город. В итоге своего ребенка Краско увидел, когда ему исполнилось пять месяцев.
Мириам дала сыну польское имя Ян Анджей. Андрей и Мириам все-таки поженились, но семейная идиллия продлилась недолго, так как Краско завел новые отношения. Однако формально их брак длился 26 лет. Супруги развелись за пять месяцев до смерти Краско.
Андрей Краско встретил Маргариту Звонареву, будущую мать своего второго сына, в Санкт-Петербурге. Они вместе исполняли роли супругов в театральной постановке «Где-то кончилось возмездие». В мае 1997 года у пары родился сын Кирилл, однако они расстались через три года. Актер ушел из семьи, не объяснив причин своего решения.
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Среди его возлюбленных также оказалась Каролина Попова. Она была дочерью сослуживца Андрея Краско. Ему было за 40, ей — 21. Эти отношения тоже оказались короткими. Попова не стерпела круговерти жизни своего гражданского мужа и однажды прямо посреди ночи ушла из дома и больше не вернулась. Позже стало известно, что она родила Краско дочь.
Свой последний роман артист завел с 22-летней белокурой ассистенткой режиссера Светланой Кузнецовой. Ради любви она терпела его поведение и страсть к алкоголю. Светлана во всем поддерживала Краско, а когда он умирал, была рядом с ним.
Борьба с алкоголем и внезапная смерть.
Андрей Краско не скрывал, что с юношеских лет имеет серьезное пристрастие к алкоголю. А в периоды большой популярности, он даже срывал съемочный процесс из-за запоев.
«Я просто запойный. Но считаю, что нет ничего зазорного признаться в том, что ты алкоголик. Это же первый шаг на пути к исправлению! По-разному бывало. В молодости случались большие провалы, в последнее время все сдерживается работой», — рассказывал он «Вокруг ТВ».
Андрей Краско ушел из жизни 4 июля 2006 года во время съемок картины «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка, проходивших в Овидиополе Одесской области на территории Украины. Причиной сердечного приступа, приведшего к смерти актера, стала попытка выйти из состояния затяжной алкогольной интоксикации.
В одном из последних интервью «АиФ» Краско сказал: «Счастье — это умереть во время работы. Потому что когда нет работы, то и делать нечего. В “Как закалялась сталь” есть знаменитая фраза: “Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы”.