Яркие роли, любовницы и алкоголизм: как жил Андрей Краско

Андрей с детства часто находился в театре, где работал отец, и его стали задействовать в спектаклях. Однако мальчик не мечтал стать актером. Он учился в математической школе и хотел стать врачом или пожарным. При этом незадолго до окончания школы он заявил, что хочет поступать в театральный вуз. На первом же туре в ЛГИТМиК «срезался», так как плохо выучил текст. На следующий год он попал на курс Льва Додина и Аркадия Кацмана.