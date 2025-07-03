Загадочный вирус массово сразил детей в российском летнем лагере

В Краснодарском крае в лагере «Звездочка» в Джубге массово отравились дети из Ростова-на-Дону. По словам родителей, ситуацию в самом лагере сочли некритической. Об этом пишет RostovGazeta.
Родители заявили, что почти у половины детей на следующий день после приезда наблюдались сильная рвота, диарея, высокая температура и повышенная слабость.
Мама одного из детей заявила, что из Туапсе вызвали пять «скорых». Она предположила, что для тех, кто был в изоляторе, — кому было совсем плохо.
При этом начальник лагеря сказала, что критической ситуации нет. По ее словам, какой-то вирус был, но половина детей чувствует себя хорошо.
По факту случившегося инициировано эпидемиологическое расследование, сообщили в управлении Роспотребнадзора Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию уголовного дела по части 2 статьи 238 УК РФ в отношении женщины, которая создала для детей «лагерь ужасов» в собственном доме в Тверской области.