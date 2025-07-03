В 2024 году в столице России открылось более 7000 креативных бизнесов

Что такое «Фабрика видеоигр»? Это проект, созданный по инициативе Агентства креативных индустрий, призванный помочь отечественным разработчикам видеоигр. В его рамках проходят лекции и вебинары, тестирование новых видеопродуктов. Участники проекта прокачивают навыки «геймдева» — работа с движками, дизайн, графика, звук, тестирование — вплоть до раскрутки проекта на рынке. И, кстати, помощь при маркетинге для участников отнюдь не виртуальная. Главная цель акселератора — довести конкретные игровые проекты до их презентации перед экспертной комиссией, в которую входят и специалисты по созданию игрового видеоконтента, и издатели игр, и потенциальные инвесторы. А это уже реальный шанс на финансирование, вывод готовой игры на рынок и — почему бы и нет? — всемирный успех и продажи миллионными тиражами. Не стоит забывать, что компании-разработчики получают возможность представить свои проекты на международных выставках. В этом году, например, московские компании посетят бизнес-мероприятия в Китае, Индонезии, Саудовской Аравии, Индии и других странах.