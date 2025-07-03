Креативный сектор экономики — понятие широкое. Он объединяет множество видов бизнеса, от IT-технологий до модной одежды. Общее для всех его разновидностей — то, что они притягивают людей амбициозных, энергичных, творческих. А еще то, что креативная индустрия развивается стремительно, а в Москве растет в два с половиной раза быстрее, чем вся экономика города в целом. В этом немалая заслуга столичных властей, разработавших целый комплекс мер поддержки креативных отраслей бизнеса. И меры эти тоже очень творческие и изобретательные.
В 2024 году в столице России открылось более 7000 креативных бизнесов. Это и видеоигры, и индустрия моды, кино, разработки в сфере информационных технологий и многое другое.
Всего же прирост предприятий креативной индустрии составил 12% за четыре года, в целом в Москве сейчас их уже около 113 тысяч. По данным на январь 2025 года, в этом секторе экономики Москвы было занято около 1,4 миллиона человек. Среди прочего можно вспомнить и уже ставшую легендарной московскую «фабрику грез» — кинопарк «Москино». Кстати, по словам Сергея Собянина, деятели киноиндустрии из Китая и Индии заинтересовались московскими площадками и уже снимают тут фильмы.
Для развития креативных производств многое значат и Московская неделя моды, и проводящаяся с большим размахом Московская неделя предпринимательства. Для представителей индустрии дизайна город проводит конкурсы — «Фабрика дизайна» и «Дизайн-цех». А например, проект «Издательские сезоны» помогает представителям издательского бизнеса в том числе и в выходе на международные рынки.
Москва создает все условия и для развития креативного IT-бизнеса: гранты, акселераторы, коворкинги — всё для успешного старта. Примером может служить поддержка индустрии видеоигр и, в частности, московский акселератор «Фабрика видеоигр». Со 2 июля начался прием заявок на участие в его новом, четвертом сезоне.
Что такое «Фабрика видеоигр»? Это проект, созданный по инициативе Агентства креативных индустрий, призванный помочь отечественным разработчикам видеоигр. В его рамках проходят лекции и вебинары, тестирование новых видеопродуктов. Участники проекта прокачивают навыки «геймдева» — работа с движками, дизайн, графика, звук, тестирование — вплоть до раскрутки проекта на рынке. И, кстати, помощь при маркетинге для участников отнюдь не виртуальная. Главная цель акселератора — довести конкретные игровые проекты до их презентации перед экспертной комиссией, в которую входят и специалисты по созданию игрового видеоконтента, и издатели игр, и потенциальные инвесторы. А это уже реальный шанс на финансирование, вывод готовой игры на рынок и — почему бы и нет? — всемирный успех и продажи миллионными тиражами. Не стоит забывать, что компании-разработчики получают возможность представить свои проекты на международных выставках. В этом году, например, московские компании посетят бизнес-мероприятия в Китае, Индонезии, Саудовской Аравии, Индии и других странах.
За первые три сезона, с июня 2024 года, разработчики представили 60 пилотных версий видеоигр разных жанров и стилей, в интерьерах Дикого Запада, мистической Москвы, фантастической России будущего, сказок Пушкина, космических кораблей и многого другого. Многие проекты «взяли под крыло» инвесторы: авторы этих игр в общей сложности привлекли около 150 миллионов рублей.
К участию в новом сезоне акселератора, по словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, впервые приглашены специалисты со всей России — художники, дизайнеры, программисты. Онлайн-прием заявок продлится до 18 июля.
Ну, а в очень скором времени поддержка индустрии видеоигр выйдет в Москве на качественно новый уровень. Уже в этом году в «Сколково» откроется первый в России инновационный кластер видеоигр и анимации. Сейчас в здании ведутся отделочные работы, устанавливается оборудование. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, компании-разработчики получат доступ к высокотехнологичной профессиональной аппаратуре, смогут создавать игры любого уровня сложности.
И в самом деле: в кластере можно будет осуществить полный цикл создания видеоигры — от задумки до конечного продукта. Кластер оборудуют, в частности, студиями захвата движения и лицевой анимации, при помощи которых можно будет создавать персонажей с максимально реалистичной графикой. Создателей игр ждут и студия звукозаписи, и кинозал с экранами высокого разрешения, позволяющими отсматривать разработки. И, конечно, здесь будет много офисов, коворкингов, переговорных, а также конференц-зал и лекторий для проведения семинаров и обучающих сессий для студентов и молодых специалистов, ведь одна из главных функций кластера — образовательная.
Весной 2025-го заявки на резидентство в кластере подали более 60 компаний. Все серьезно: к конкурсному отбору были допущены компании, имеющие в активе как минимум один готовый релиз и ведущие активную разработку нового проекта.