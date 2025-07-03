Пушков высказался о судьбе «Ельцин-центра»

Сенатор Алексей Пушков 3 июля на встрече в Москве высказался о судьбе «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. "В том виде, в каком он существовал, он существовать больше не может. Я никогда не был сторонником его создания.
Центр был символом всего негативного, что было в 90-е. Давайте сделаем из «Ельцин-центра» персональный музей Бориса Николаевича, а не идеологическое заведение", — заявил Пушков.
«Нужно сделать так, чтобы там рассказывали правду о Ельцине, а не выступали в поддержку радикальных реформ, рассказывали молодежи, что 90-е были временем небывалого прорыва к свободе», — убежден сенатор. Между тем Пушков не поддержал предложение одного из читателей о полном закрытии Центра.