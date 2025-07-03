Боец из Башкирии Инзер рассказал, как нес раненого сына 5 км под обстрелами

Российский боец Инзер рассказал aif.ru, как в зоне СВО эвакуировал на себе сына с позывным Шеф, получившим серьезное ранение.
При выполнении боевой задачи парень наступил на противопехотную мину, заброшенную вражеским дроном, и ему оторвало стопу. Вместе с товарищем, который также получил повреждения из-за дронов, им пришлось вернуться назад в опорный пункт, на котором их в ходе ротации сменили уже другие бойцы.
Через 12 часов, как только появилась возможность, к раненым выдвинулась эвакуационная группа, в которой находился и Инзер.
«В ходе подготовки к выходу к раненым, по рации сообщили, что с сыном всё плохо. А ведь ему нужно было продержаться еще пять-шесть часов, так как было принято решение выходить ранним утром. Ночью идти опасно из-за дронов противника. Для меня это были самые тяжелые минуты», — поделился Инзер.
До цели добрались благополучно.
«Когда я залетел в блиндаж, хотя точнее сказать, занырнул в нору, сын приподнялся и сказал: “Папа пришел”. Мы обнялись. Дал парням 15 минут на сборы. Затем распределили задачи и выдвинулись обратно», — поделился мужчина.
В ходе эвакуации стало понятно, что нести Шефа на носилках непрактично, поэтому Инзер понес сына на себе.
«Оказалось, что это самый лучший способ. В тот момент сын мне казался пушком. Но меня периодически сменяли», — отметил мужчина.
При этом Шеф все время оставался в сознании и даже умудрялся шутить, подбадривал отца, а на некоторых участках самостоятельно ползком преодолевал труднопроходимые участки.
В какой-то момент группа эвакуации вышла на участок с минами, где ранее подорвался Шеф.
«Сын крикнул: “Пап, я здесь подорвался”. И я потом уже осмотрелся, понял, что мы не на той тропе. Увидел каску сына, место взрыва, его автомат и оторванный ботинок», — рассказал Инзер.
Когда вышли из лесополосы, приняли решение не дожидаться вторую эвакуационную группу и перейти поле самостоятельно.
«Этот отрезок мы называли “дорогой смерти”, потому что можно было легко угодить на такой открытой местности под удары дронов противника. Поэтому по рации сказали, чтобы включили РЭБы, времени у нас было немного», — сказал Инзер.
При этом мужчина отметил, что переговоры с командиром он вел специально на башкирском языке.
«Я из Башкортостана, и командир мой земляк. Говорили на башкирском специально, чтобы враг не смог вычислить по переговорам, где мы находимся, что намерены делать и так далее», — сказал Инзер.
В итоге эвакуация раненых прошла успешно, без потерь. Весь путь занял около пяти километров.
Эти события произошли летом 2024 года пол Угледаром. Инзер на данный момент после ранения находится в госпитале в Хабаровске. Также у мужчины наблюдаются проблемы с сердцем. Инцидент с сыном сказался на его здоровье.
Шеф в беседе с aif.ru отметил, что чувствует себя сейчас хорошо.
«Чувствую себя прекрасно. Хожу на протезе. Встал на него спустя три месяца, начал к нему сразу адаптироваться. Хотя средняя адаптация к протезу происходит спустя год. Катаюсь на коньках, хожу в фитнес-зал, готовлю документы для восстановления в университете», — поделился боец.