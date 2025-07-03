Боец из Башкирии Инзер рассказал, как нес раненого сына 5 км под обстрелами

«В ходе подготовки к выходу к раненым, по рации сообщили, что с сыном всё плохо. А ведь ему нужно было продержаться еще пять-шесть часов, так как было принято решение выходить ранним утром. Ночью идти опасно из-за дронов противника. Для меня это были самые тяжелые минуты», — поделился Инзер.