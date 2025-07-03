Мальчик поймал свою губу вместо рыбы

Как узнал «МК», в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил мальчик с редкой травмой. Во время рыбалки в Подмосковье ребенок забрасывал удочку и крючками сильно поранил лицо. Рыболовный воблер зацепил его губу, нос, а также верхнее и нижнее веки так, что не открывался глаз. Сама приманка при этом осталась застрявшей в коже.