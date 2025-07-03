Хирург Якушкин рассказал, нужно ли удалять «сосудистые звездочки» на ногах

Сосудистые звездочки на ногах не имеют никакого отношения к варикозу, поэтому удалять их необязательно, рассказал сосудистый хирург Сергей Якушкин.
«Сосудистые звездочки — это всё-таки эстетическая проблема. На здоровье они никак не влияют Поэтому избавляться от них, в принципе, не нужно», — сказал он на видео, которое в своем Telegram-канале опубликовала ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева.
По словам врача, звездочки сегодня удаляют методом склеротерапии, при котором они исчезают буквально на глазах.
Ранее Малышева рассказала, что осложнениями варикоза являются трофические язвы и тромбы.