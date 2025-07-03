Хирург Якушкин рассказал, нужно ли удалять «сосудистые звездочки» на ногах

«Сосудистые звездочки — это всё-таки эстетическая проблема. На здоровье они никак не влияют Поэтому избавляться от них, в принципе, не нужно», — сказал он на видео, которое в своем Telegram-канале опубликовала ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева.