Авторитетного предпринимателя Вагифа Бакинского задержали в Москве: что известно

В свою очередь «Лента.ру» отметила, что Сулейманов отправлен в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве для депортации на родину. Уточнялось, что предприниматель проведет три месяца в спецучреждении, после чего будет депортирован в Азербйджан. По некоторым сведениям, вопросы к задержанному также есть и у азербайджанских правоохранителей.