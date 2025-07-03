Авторитетного предпринимателя Вагифа Бакинского задержали в Москве: что известно

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали одного из влиятельнейших азербайджанских воров, авторитетного предпринимателя Вагифа Сулейманова (Вагифа Бакинского). Об этом сообщило издание «Коммерсант».
По данным издания, поводом для задержания бизнесмена стало нарушение правил пребывания в России.
В свою очередь «Лента.ру» отметила, что Сулейманов отправлен в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве для депортации на родину. Уточнялось, что предприниматель проведет три месяца в спецучреждении, после чего будет депортирован в Азербйджан. По некоторым сведениям, вопросы к задержанному также есть и у азербайджанских правоохранителей.
Как писал сайт KP.RU, 27 мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании бизнесмена Георгия Бачиашвили, имеющего гражданство Грузии и России. Его разыскивали по «красному циркуляру» Интерпола. Задержание произошло в районе грузино-армянской границы, в так называемой «зеленой зоне» между пунктами Красный мост и Садахло. В мае 2025 года Тбилисский городской суд заочно вынес приговор бизнесмену, назначив ему 11 лет лишения свободы. Его признали виновным в хищении около 9 тысяч биткоинов и легализации незаконных доходов.