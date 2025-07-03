В части России температура приблизится к 40-градусной отметке

В беседе с порталом «СочиСтрим» он отметил, что в предстоящие выходные, 5 и 6 июля, температура на Кубани приблизится к отметке +30 градусов, а со вторника, 8 июля, столбики термометров будут повышаться. Согласно прогнозу, к концу следующей недели в Краснодарском крае температура будет достигать +33…+38 градусов.