В части России температура приблизится к 40-градусной отметке

Волна почти 40-градусной жары в ближайшее время накроет Краснодарский край. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В беседе с порталом «СочиСтрим» он отметил, что в предстоящие выходные, 5 и 6 июля, температура на Кубани приблизится к отметке +30 градусов, а со вторника, 8 июля, столбики термометров будут повышаться. Согласно прогнозу, к концу следующей недели в Краснодарском крае температура будет достигать +33…+38 градусов.
Шувалов рассказал, что волна жары завершится резким ухудшением погоды — сильными дождями, градом и шквалистым ветром. Такие природные явления ожидаются с субботы до понедельника, 14 июля. Синоптик сообщил, что особенно интенсивные осадки и смечи возможны в районе Сочи.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что холодное лето в европейской части страны принес антициклон, который спровоцировал экстремальную жару в Европе.