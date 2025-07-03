Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался актер из первых «Звездных войн» Кеннет Колли

В возрасте 87 лет скончался британский актер Кеннет Колли, известный по роли адмирала Фирмуса Пиетта в первых частях фантастической киносаги «Звездные войны».

В возрасте 87 лет скончался британский актер Кеннет Колли, известный по роли адмирала Фирмуса Пиетта в первых частях фантастической киносаги «Звездные войны». Об этом сообщает газета The Independent.

Колли попал в больницу с незначительной травмой руки после падения, но там он заразился коронавирусом, который перерос в пневмонию. Агент актера сказал журналистам, что Колли умер мирно в окружении друзей.

Помимо «Звездных войн» актер был задействован в сериалах «Чисто английское убийство», «Острые козырьки», «Пуаро».