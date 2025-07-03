Умер актер Майкл Мэдсен, сыгравший в фильмах «Бешеные псы» и «Убить Билла»

Американский киноактер, звезда фильмов режиссера Тарантино Майкл Мэдсен умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на менеджера артиста.
По его словам, Мэдсен умер в результате остановки сердца утром 3 июля.
В свою очередь телестанция NBC Los Angeles уточнила, что тело актера нашли дома. И предварительной причиной смерти Мэдсена также назвала остановку сердца.
Телеканал подчеркнул, что Майкл Мэдсен получил всемирную известность благодаря работе с американским режиссером Квентином Тарантино. Карьера актера длилась более 40 лет. Мэдсен сыграл в таких фильмах, как «Бешеные псы», «Город грехов», «Омерзительная восьмерка», «Освободите Вилли», в дилогии «Убить Билла» и многих других.
Как писал сайт KP.RU, 3 июля в возрасте 87 лет умер британский актер Кеннет Колли, известный широкому зрителю по роли адмирала Пиетта в киносаге «Звездные войны».