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Умер актер Майкл Мэдсен, сыгравший в фильмах «Бешеные псы» и «Убить Билла»

Мэдсен умер у себя дома в результате остановки сердца.

Американский киноактер, звезда фильмов режиссера Тарантино Майкл Мэдсен умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на менеджера артиста.

По его словам, Мэдсен умер в результате остановки сердца утром 3 июля.

В свою очередь телестанция NBC Los Angeles уточнила, что тело актера нашли дома. И предварительной причиной смерти Мэдсена также назвала остановку сердца.

Телеканал подчеркнул, что Майкл Мэдсен получил всемирную известность благодаря работе с американским режиссером Квентином Тарантино. Карьера актера длилась более 40 лет. Мэдсен сыграл в таких фильмах, как «Бешеные псы», «Город грехов», «Омерзительная восьмерка», «Освободите Вилли», в дилогии «Убить Билла» и многих других.

Как писал сайт KP.RU, 3 июля в возрасте 87 лет умер британский актер Кеннет Колли, известный широкому зрителю по роли адмирала Пиетта в киносаге «Звездные войны».