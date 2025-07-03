Умер актер Майкл Мэдсен, сыгравший в фильмах «Бешеные псы» и «Убить Билла»

Телеканал подчеркнул, что Майкл Мэдсен получил всемирную известность благодаря работе с американским режиссером Квентином Тарантино. Карьера актера длилась более 40 лет. Мэдсен сыграл в таких фильмах, как «Бешеные псы», «Город грехов», «Омерзительная восьмерка», «Освободите Вилли», в дилогии «Убить Билла» и многих других.