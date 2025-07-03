Родившегося в ростовском зоопарке белоголового орлана назвали Трампом

Впервые родившегося в зоопарке «Малинки» в Ростовской области птенца белоголового орлана назвали Трампом, передает РИА Новости.
Птенец появился на свет в начале апреля. Тогда сотрудники зоопарка сказали, что после определения пола он будет назван Трампом или Меланьей — как символ потепления отношений между Россией и США.
«Сегодня Трамп вылетел из гнезда, ознаменовав этим начало своей взрослой жизни», — рассказала директор парка Элеонора Моргунова. По ее словам, родители птенца — орланы Лариса и Валера — продолжают заботиться о нем, несмотря на то, что Трампу уже почти три месяца. Мама до последнего поднимала ему еду в гнездо, также родители не пускают в вольер киперов.
Моргунова добавила, что птенец имеет черное оперение, которое будет сохраняться у него до четырех лет, после чего птица станет в точности, как его родители.
Она также рассказала, что Трампа кормят мясом, которое ему очень нравится. Птенец спокоен, рассудителен и внимателен, изучает обстановку и гостей парка, а также проявляет готовность к взаимодействию.
Напомним, белоголовый орлан является символом США. Его изображение расположено на лицевой стороне государственной эмблемы страны.
Ранее из зоопарка «Малинки» сбежал кенгуру Сидней.