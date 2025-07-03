Родившегося в ростовском зоопарке белоголового орлана назвали Трампом

«Сегодня Трамп вылетел из гнезда, ознаменовав этим начало своей взрослой жизни», — рассказала директор парка Элеонора Моргунова. По ее словам, родители птенца — орланы Лариса и Валера — продолжают заботиться о нем, несмотря на то, что Трампу уже почти три месяца. Мама до последнего поднимала ему еду в гнездо, также родители не пускают в вольер киперов.