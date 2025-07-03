Народные приметы на 4 июля 2025 года: что нельзя делать в Ульянов день

Не стоит ломать деревья, особенно липу — это нарушает внутреннюю гармонию. Избегайте ссор и тяжёлых разговоров, особенно в семье и с близкими — в этот день слова особенно сильны. Не рекомендуется брать или давать в долг — можно «отдать» вместе с деньгами и удачу. Лучше отложить дальние поездки и важные начинания — день не располагает к резким переменам. Если чувствуете усталость — не боритесь с ней, отдохните. Через силу начатое часто оборачивается пустотой. А ещё — не стоит хвастаться. Счастье любит тишину, особенно в дни, когда липа в цвету.