Народные приметы на 4 июля 2025 года: что нельзя делать в Ульянов день

Какой сегодня день по народному календарю.
4 июля в народном календаре носит имя Ульянов день — в честь мученика Иулиана Тарсийского. В разных уголках России его знали под разными названиями: где-то звали Марфой, где-то — днём Наливов. Это уже разгар лета: земля тёплая, колосья наливаются, травы сочны, а липа стоит в цвету. В старину говорили: «На Марфу овёс в кафтане, а греча и без рубашки». Народ отмечал перемену в природе — пахло сенокосом, в воздухе витала мёдовая тяжесть липового цвета, а в головах зрела пора собирать не только урожай, но и мудрость предков.
Чем он примечателен?
Этот день связывали прежде всего с липой. Не просто дерево — почти оберег. Её цветы не только собирали для лечебных отваров, но и наделяли особой силой: от недугов, от тоски, от злого глаза. Липовый чай считался напитком, который не только лечит тело, но и «развязывает сердце» — приносит тепло и мир в душу.
Также с этим днём связывали начало «женского лета» — мягкого, бережного времени, когда всё вокруг словно создано для заботы, тишины и неторопливости. Липа — символ уюта, материнства и внутреннего света — как бы напоминала: пришло время оберегать себя и близких.
Что делали на Руси в этот день?
На Ульяна старались не сидеть без дела. В деревнях начинали сенокос, заготавливали венки и веники из свежей липы и берёзы. Эти веники шли в баню — париться с ними было не только приятно, но и, как считалось, полезно для здоровья и судьбы.
Девушки с рассветом умывались росой — верили, что это сохраняет красоту и душевную ясность. Кто был поотважнее, отправлялся к реке: трижды окунуться — значит смыть весь негатив и зарядиться на лучшее. Вечером было принято избегать громких разговоров — день считался мягким, тихим, и требовал внутренней собранности.
Что рекомендуется делать в этот день?
Если есть возможность, стоит выбраться на природу — послушать, как пахнет июль, как цветёт липа, как ветер перекатывает тепло. А ещё:
Собрать липовый цвет и заготовить его на зиму — не только для чая, но и для уюта. Принять ванну или искупаться — чтобы обновить не только тело, но и мысли. Умыться утренней росой — особенно тем, кто ищет любви или покоя. Подумать о близких, проявить заботу, сделать доброе дело — без огласки, от чистого сердца. Начать что-то полезное, но не спешить — пусть день пройдёт в гармонии.
Чего не стоит делать в этот день, 4 июля?
С Ульяновым днём связано немало запретов, и почти все они — о сохранении баланса.
Не стоит ломать деревья, особенно липу — это нарушает внутреннюю гармонию. Избегайте ссор и тяжёлых разговоров, особенно в семье и с близкими — в этот день слова особенно сильны. Не рекомендуется брать или давать в долг — можно «отдать» вместе с деньгами и удачу. Лучше отложить дальние поездки и важные начинания — день не располагает к резким переменам. Если чувствуете усталость — не боритесь с ней, отдохните. Через силу начатое часто оборачивается пустотой. А ещё — не стоит хвастаться. Счастье любит тишину, особенно в дни, когда липа в цвету.
Приметы погоды на 4 июля.
В этот день с давних времён внимательно следили за погодой — как она себя поведёт, таким и будет остаток лета.
Если утром на траве густая роса — быть дождю. Радуга вечером — к затяжной ясной погоде. Утки шумно плещутся в воде — к перемене ветра и ливню. Гром гремит долго — непогода затянется на несколько дней. Папоротник раскрывает листья — значит, день будет сырой. Луна в ореоле — к тёплой, но влажной погоде.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.