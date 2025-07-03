В мозге взрослого впервые нашли «заготовки» нервных клеток

Проведенные при помощи этого алгоритма расчеты помогли ученым выявить очаги формирования новых нейронов у 9 из 14 взрослых, чьи ткани мозга изучали нейрофизиологи, а также обнаружить в них свыше 300 INP-клеток. Число этих клеток было особенно высоким у двух доноров, чей возраст составлял 40 и 58 лет на момент смерти. Это еще раз говорит о сохранении мозгом способности к регенерации на протяжении фактически всей жизни человека, подытожили исследователи.