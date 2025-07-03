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Алексей Пушков объяснил, как по цвету его галстука определить политическую ситуацию

Сенатор Алексей Пушков на встрече с читателями в одном из книжных магазинов 3 июля серьезно ответил на вопрос, можно ли по цвету его галстука «определить какой-нибудь курс» (экономический или политический).

Сенатор Алексей Пушков на встрече с читателями в одном из книжных магазинов 3 июля серьезно ответил на вопрос, можно ли по цвету его галстука «определить какой-нибудь курс» (экономический или политический). Пушков заявил, что выбор галстука «до известной степени определяет политическую ситуацию». «Если я в темно-вишневом, бардовом галстуке мрачных красных тонов, то ситуация плохая. А если случается что-то хорошее, я надеваю ярко-красный гастук», — признался Пушков, косвенно подтвердив, что действительно обладает «коллекцией» данных мужских аксессуаров.