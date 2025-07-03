«Убить Билла», потеря сына и внезапная смерть: чем запомнилась звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен

Тяжелым ударом для актера стала смерть сына — Хадсона Ли Мэдсена, крестника Квентина Тарантино. В январе 2022 года 26-летний Хадсон погиб на Гавайях в результате самоубийства. Этот случай глубоко потряс актера. Мэдсен признавался, что не хотел, чтобы его дети шли по его стопам, считая актерскую профессию слишком нестабильной. Он мечтал о более спокойной и защищенной жизни для своих сыновей.