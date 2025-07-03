Конституционный суд разъяснил порядок компенсаций семьям за гибель военного

В своей жалобе Андреева отметила, что две семьи оказались в аналогичной ситуации и она сообщила им о праве на господдержку. Военкомат также нашел еще три семьи, которым она передала информацию о правилах выплат. В результате родителям, обратившимся в отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике, выплаты были назначены с 1 января 2012 года, то есть с даты вступления закона в силу. Однако добиться аналогичных условий для себя Андреева не смогла: суды отказали ей, указав на то, что выплата имеет заявительный характер и назначается только с момента подачи заявления, а компенсация за прошлый период законом не предусмотрена.