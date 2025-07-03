Конституционный суд разъяснил порядок компенсаций семьям за гибель военного

Выплата семьям призывников, погибших во время службы в армии, должна начинаться либо с момента трагического события, либо с даты вступления в силу соответствующего федерального закона, если он был принят позже. Такой вывод сделал Конституционный суд, рассмотрев дело Анны Андреевой из Чувашии.
Ее сын погиб 30 лет назад, в 1995 году, из-за военной травмы. Однако женщина долгое время не знала о своем праве на государственную выплату. Она обратилась за назначением ежемесячной денежной компенсации, установленной Федеральным законом «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», только в декабре 2021 года, подав заявление в Центр предоставления мер социальной поддержки Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.
В своей жалобе Андреева отметила, что две семьи оказались в аналогичной ситуации и она сообщила им о праве на господдержку. Военкомат также нашел еще три семьи, которым она передала информацию о правилах выплат. В результате родителям, обратившимся в отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике, выплаты были назначены с 1 января 2012 года, то есть с даты вступления закона в силу. Однако добиться аналогичных условий для себя Андреева не смогла: суды отказали ей, указав на то, что выплата имеет заявительный характер и назначается только с момента подачи заявления, а компенсация за прошлый период законом не предусмотрена.
— Предоставление такого права с момента гибели военнослужащего, но не ранее даты вступления в силу вышеуказанного закона, независимо от момента обращения с заявлением о назначении компенсации, согласуется с целями социальной защиты семьи военнослужащего. Кроме того, буквальный смысл пункта 18 правил не препятствует обеспечению данной выплаты в полном объеме, как это предусмотрено законом, — говорится в Telegram-канале инстанции.
Еще одно спорное дело КС рассматривал в конце мая. Тогда суд подтвердил законность изъятия конфискованного автомобиля после смерти осужденного за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения, даже если автомобиль является совместной собственностью супругов.