Путин: штурмовики ВС РФ эффективно используют трубы без всяких роботов

Бойцы штурмовых подразделений ВС РФ эффективно используют трубы во время операций без роботов, но это уникальный вариант, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
«Есть такие сферы деятельности, где бойцы штурмовых подразделений используют трубы без всяких роботов и действуют достаточно эффективно. Но это уникальный, исключительный вариант», — сказал Путин, отвечая гендиректору компании Tubot Станиславу Розанову, который рассказал президенту о возможностях внутритрубных роботов.
При этом глава РФ согласился, что роботы применяются при исследовании труб и для других подобных целей.
«Конечно, это кратно, я думаю, повышает и качество работы, и обеспечивает безопасность», — сказал президент.
Напомним, операция «Поток» по освобождению Суджи была проведена в начале марта. Российские военные проникли в тыл ВСУ в Суджанском районе Курской области, пройдя по подземному газопроводу 14 км. В результате они нанесли внезапный удар по позициям противника.