Путин: штурмовики ВС РФ эффективно используют трубы без всяких роботов

«Есть такие сферы деятельности, где бойцы штурмовых подразделений используют трубы без всяких роботов и действуют достаточно эффективно. Но это уникальный, исключительный вариант», — сказал Путин, отвечая гендиректору компании Tubot Станиславу Розанову, который рассказал президенту о возможностях внутритрубных роботов.