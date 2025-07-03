Профессор Камдар назвала разрушающие печень ежедневные привычки

Употребление алкогольных напитков может привести к нескольким серьезным заболеваниям печени, в том числе циррозу. Из-за ультраобработанных продуктов и сахара этот орган обрастает жиром. То же самое происходит и при малоподвижном образе жизни, даже если человек не страдает полнотой. Об этом в беседе с порталом Infobae рассказала профессор из Университета Кингстона Дипа Камдар.
Кроме того, курение нарушает приток крови к печени, в связи с чем ее способность к восстановлению значительно снижается. Также через этот орган проходят многие лекарственные средства, которые при неправильном употреблении повреждают его клетки, поэтому не следует заниматься самолечением любых заболеваний, передает Lenta.ru.
Врач-гепатолог и гастроэнтеролог Петр Ткаченко отметил, что цирроз печени проявляется уже на поздних стадиях, когда клетки органа начинают умирать. Специалист добавил, что болезнь сопровождается увеличением живота из-за скопления жидкости и характерными красными ладонями. Ткаченко подчеркнул, что диагностировать заболевание можно только путем биохимического анализа крови, выявляющего специфические маркеры.