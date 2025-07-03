Профессор Камдар назвала разрушающие печень ежедневные привычки

Употребление алкогольных напитков может привести к нескольким серьезным заболеваниям печени, в том числе циррозу. Из-за ультраобработанных продуктов и сахара этот орган обрастает жиром. То же самое происходит и при малоподвижном образе жизни, даже если человек не страдает полнотой. Об этом в беседе с порталом Infobae рассказала профессор из Университета Кингстона Дипа Камдар.