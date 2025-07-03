Аэрофлот отменил рейсы в один из городов из-за войны

Ранее «Аэрофлот» объявил, что начинает регулярные рейсы из Москвы в Тегеран. Полеты должны были выполняться с 4 июля трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. К моменту предполагаемого начала вылетов самолетов в Иране так и не сняли запрет на использование воздушного пространства гражданскими судами, введенный из-за активных боевых действий на Ближнем Востоке.