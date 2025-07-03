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Глава Дона прокомментировал ситуацию с отравлением детей в Джубге

Четверо ростовских детей заболели в лагере под Туапсе.

Источник: Комсомольская правда

Четверо ростовских детей заболели норовирусом в лагере в Джубге. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ситуация с детьми из Ростова, отдыхающими в лагере «Звездочка», находится под постоянным контролем. Минздрав региона поддерживает связь с кубанскими коллегами. Медики Туапсинской ЦРБ-2 осмотрели всех детей, у четверых выявлен вирус. Состояние заболевших стабильное, они получают всю необходимую помощь. Остальные дети здоровы, инфекций не обнаружено.

— По предварительной информации, дети отравились по дороге в лагерь. Краевое управление Роспотребнадзора проводит проверку. По чьей вине — обязательно выясним, — сообщил глава донского региона.

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