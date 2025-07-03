Глава Дона прокомментировал ситуацию с отравлением детей в Джубге

Ситуация с детьми из Ростова, отдыхающими в лагере «Звездочка», находится под постоянным контролем. Минздрав региона поддерживает связь с кубанскими коллегами. Медики Туапсинской ЦРБ-2 осмотрели всех детей, у четверых выявлен вирус. Состояние заболевших стабильное, они получают всю необходимую помощь. Остальные дети здоровы, инфекций не обнаружено.