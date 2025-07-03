В Госдуму внесен законопроект о штрафах для операторов цифровой платформы

В Государственную думу РФ внесен законопроект о регулировании цифровых платформ, предусматривающий штрафы для их операторов. Об этом заявил руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.
«Правительство внесло законопроект о регулировании цифровых платформ в Госдуму», — сообщил он журналистам.
Григоренко подчеркнул, что законопроект предполагает штрафы в отношении операторов цифровых платформ за неисполнение закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». В случае принятия Госдумой закон может вступить в силу с 1 марта 2027 года.
Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуму РФ внесли законопроект, который предлагает вернуть 50% скидку на оплату административных штрафов.