В Госдуму внесен законопроект о штрафах для операторов цифровой платформы

Григоренко подчеркнул, что законопроект предполагает штрафы в отношении операторов цифровых платформ за неисполнение закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». В случае принятия Госдумой закон может вступить в силу с 1 марта 2027 года.