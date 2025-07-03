Семья невесты Лепса Авроры Кибы за лето потратила около 25 миллионов рублей

У Татьяны Беляковой — матери невесты российского певца Григория Лепса Авроры Кибы — есть убыточный бизнес и долги почти на миллион рублей, однако семья невестки Лепса потратила около 25 миллионов на повседневные нужды только за это лето. Об этом сообщает Super.ru.
По информации издания, Белякова является совладелицей делового центра «Плющиха 55» в Москве, который в 2024 году понес убытки в размере 11 миллионов рублей. Кроме того, согласно данным Федеральной службы судебных приставов, у нее имеется долг в 733 тысячи рублей из-за судебного разбирательства с товариществом собственников недвижимости по причине неуплаты.
Тем не менее Белякова получает доход от компаний «БЦК Престиж», «БЦК Элит» и «БЦК Люкс», которые управляют столичным бизнес-центром «Капитал». Как сообщает Super.ru, эти фирмы заработали около 17,5 миллиона рублей в 2024 году. Арендная плата за квадратный метр в этом здании составляет тысячу долларов.
Дополнительным источником дохода семьи Кибы является автомойка, которая принесла 4,7 миллиона рублей чистой прибыли в 2024 году и расположена в престижном жилом комплексе в московском районе Хамовники.
Отец Кибы, предприниматель Илья Беляков, владел компаниями «БЦК Альянс» и «БЦК Групп» совместно с братом. В 2004 году он скончался, а в 2016 году его компании были ликвидированы. Мужчина похоронен на Троекуровском кладбище, передает Super.ru.
Ранее Аврора Киба прокомментировала слухи об изменах 62-летнему жениху. Она также обратила внимание на то, что в соцсетях ее обвиняли в краже 170 миллионов и побеге в Марокко. Она также заявила о желании родить дочь. Задувая свечи на торте в честь своего дня рождения, возлюбленная Григория Лепса озвучила свое загаданное желание: «Внучку тебе, мам!».
Киба ранее раскрыла интимные подробности отношений с артистом. Многие пользователи интернета, а также фанаты певца до сих пор не могут поверить, что Киба в свои 19 лет действительно любит 62-летнего Лепса.