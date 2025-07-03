Семья невесты Лепса Авроры Кибы за лето потратила около 25 миллионов рублей

Ранее Аврора Киба прокомментировала слухи об изменах 62-летнему жениху. Она также обратила внимание на то, что в соцсетях ее обвиняли в краже 170 миллионов и побеге в Марокко. Она также заявила о желании родить дочь. Задувая свечи на торте в честь своего дня рождения, возлюбленная Григория Лепса озвучила свое загаданное желание: «Внучку тебе, мам!».