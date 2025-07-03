«Очень любил дочь, спорт и привечал животных в блиндажах»: погибший Герой России Михаил Гудков был человеком большой души

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о погибшем Герое России генерал-майоре Михаиле Гудкове. Он назвал его настоящим русским генералом и вспомнил, как познакомился с ним еще во время боев в Мариуполе. Этим Кожемяко поделился с политобозревателем «КП» Александром Гамовым.
Политик отметил, что Гудков был человеком, глубоко преданным военной службе, морской пехоте, а также президенту России. Даже после госпиталя он, едва став на ноги, вернулся в свою бригаду, которая при его командовании получила ордена Жукова и Суворова и стала известна всей стране.
«Михаил был человеком очень щедрой, большой души, большой любви. С юмором никогда не расставался, всегда мог пошутить. В молодости очень активно занимался спортом», — сказал губернатор Приморского края.
Даже во время спецоперации генерал-майор старался поддерживать форму, тренируясь с гирей в подвале, подчеркнул Кожемяко. Гудков очень любил животных — в блиндажах и на КПП у него часто были собаки и кошки.
Кожемяко также рассказал о тёплых семейных отношениях Михаила, который очень любил свою дочь, занимающуюся гимнастикой, и гордился своей семьёй, вкладывая в неё всю свою любовь и заботу.
Напомним, что заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Михаил Гудков погиб 2 июля во время выполнения боевого задания в одном из приграничных районов Курской области.