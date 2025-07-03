«Очень любил дочь, спорт и привечал животных в блиндажах»: погибший Герой России Михаил Гудков был человеком большой души

Политик отметил, что Гудков был человеком, глубоко преданным военной службе, морской пехоте, а также президенту России. Даже после госпиталя он, едва став на ноги, вернулся в свою бригаду, которая при его командовании получила ордена Жукова и Суворова и стала известна всей стране.